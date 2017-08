Di Battista, lapsus in Aula su Auschwitz ma poi si "autodenuncia" su Facebook

"Ho fatto un errore durante il discorso sull'immigrazione al ministro Minniti. Un lapsus, cose che capitano. Parlando del 'novello Napoleone' Macron volevo citare Austerlitz e, andando a braccio, mi è uscito uno strano 'Auslitz'. Ovviamente non mi riferivo ad Auschwitz. Comunque di 'gaffe' si tratta, e chiedo scusa". Così il deputato M5s, Alessandro Di Battista , si "autodenuncia" su Facebook per il lapsus in Aula alla Camera.

In un altro post il deputato M5s pubblica il video del suo intervento e ripete: "Come ho scritto prima volevo citare, parlando del 'novello Napoleone' Macron, Austerlitz e, andando a braccio, mi è uscito Auschwitz. La gaffe è fatta, scusatemi. Ora - sottolinea tuttavia - concentriamoci sullo scellerato accordo fatto dal governo Renzi (parole mai smentite del ministro Bonino) per far sbarcare la stragrande maggioranza dei migranti nei porti italiani".