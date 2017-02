Di Battista: il nuovo stadio della Roma si fa, M5s mantiene le promesse

"Per me, e lo dico da cittadino, la Lazio - ha ribadito - dovrebbe prendere e sistemarsi al Flaminio". "Penso che a Roma dobbiamo andare avanti. Potevamo dare una mano di vernice a questa città pericolante, e lo sarebbero state anche le Olimpiadi, ma abbiamo scelto di lavorare sulle fondamenta".



La "Consulta vuole legge omogenea? M5s l'ha sempre detto" - "La Consulta chiede una legge elettorale omogenea alla Camera e al Senato? Noi lo abbiamo sempre detto. Chi ha fatto due leggi elettorali incostituzionali non dovrebbe più toccare il testo. Quindi noi vogliamo prendere la legge elettorale uscita dalla Consulta e applicarla al Senato per andare a votare prima possibile".



"Da Fassina chi a Renzi chi? E' già dimenticato" - "Noi vogliamo andare a votare prima possibile, ma non lo vuole nessuno neanche Renzi. Non ci credo a questa storia che vuole andare al voto, si deve organizzare. Non se lo fila nessuno, non lo nomina nessuno: Renzi è già dimenticato, è già il passato. Provate a chiedere in giro: Renzi chi? Da Fassina chi a Renzi chi? E lui soffre per questo, non gli interessa tornare in partita, rimettersi in scena come un attore. A costoro interessa il potere, la fama, non gli interessa una legge. A me non interessa la carriera politica, mi interessa che la proposta sul reddito di cittadinanza possa diventare legge dello Stato". Di Battista al Ponte della Musica di Roma.