Di Battista:Fico è l'etica fatta persona,sabato abbiamo fatto storia

"Sono molto orgoglioso: la giornata di sabato resterà nella storia. Ma la verità e che io ci ho sempre creduto". Lo dice Alessandro Di Battista in un video messaggio sulla sua pagina Facebook. "Quando vedi il risultato ti dispiace di non essere più in prima linea", afferma. "Fico è il M5s fatta persona, è l'etica fatta persona: se lo merita", sottolinea Di Battista che ricorda, "non abbiamo mai mollato in questi 5 anni. Non ci siamo mai arresi".