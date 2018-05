Di Battista: chi vota fiducia a governo neutrale è traditore Patria

"Chi, dopo aver detto no al Movimento 5 Stelle voterà la fiducia ad un governo tecnico è semplicemente un traditore della Patria". Così in un post su Facebook Alessandro Di Battista, sottolineando che "in un Paese che intende ancora mostrarsi minimamente democratico le opzioni sono due: o un governo portato avanti da chi ha vinto le elezioni o nuove votazioni il prima possibile. Bivaccare è ignobile!".