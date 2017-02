Delrio: "Scissione Pd sarebbe tragedia, importante appello Renzi"

"L'appello di Renzi è molto importante: ha tolto ogni alibi a coloro che pensano che la scissione si possa fare su una settimana in più o in meno per il congresso". A dirlo è il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, secondo il quale "la scissione sarebbe una tragedia. Renzi ha fatto un passo molto importante che toglie ogni alibi". Ma "se qualcuno ha già deciso, nessuno lo farà desistere".