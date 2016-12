Delrio: "Riforma Province ferma"

"Le riforme dipendono molto da chi ha la responsabilità della loro attuazione. E' evidente che se il percorso che abbiamo disegnato non trova la collaborazione delle Regioni, e non l'ha trovata per oltre un anno, non può compiersi". Così il ministro dei Trasporti Graziano Delrio all'assemblea Anci. "Le Regioni non prendono sul serio le leggi dello Stato, questo è un problema serio", ha sottolineato il ministro.