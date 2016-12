Delrio:"Non vogliamo tagli sanità"

10:05 - "Il governo ha garantito piena disponibilità a saldi invariati accogliendo proposte che possono venire dalle Regioni". A dirlo, parlando della legge di Stabilità, è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Graziano Delrio. Il quale spiega come "c'è un accordo per rafforzare l'impianto delle riforme del Paese. Non vogliamo tagliare servizi né sanità o servizi sociali. Dobbiamo trovare soluzioni per stare con orgoglio in Europa".