21:00 - "Non ci sarà nessuna manovra aggiuntiva per il 2014, come più volte affermato". Lo ha annunciato Graziano Delrio, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, al termine del Cdm che ha dato via libera al Def. Il pareggio di bilancio, invece sarà raggiunto nel 2017. Lo ha spiegato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan: "A partire dal 2016 si riprenderà" l'aggiustamento strutturale dello 0,5%".