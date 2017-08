Delrio: "Gli immobili costruiti illegalmente vanno demoliti"

Per gli immobili abusivi "bisogna procedere alle demolizioni". lo dice chiaramente il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, secondo il quale "la fragilità del nostro Paese dipende dal fatto che si sia costruito troppo, male e illegalmente. Bisogna demolire gli immobili illegali". Per il ministro "si possono individuare priorità", ma "non si può rinunciare al fatto che la legge vada rispettata".