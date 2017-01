Delrio: conti pubblici Italia non sono a rischio per l'Ue

"I conti pubblici italiani sono così a rischio per l'Europa? La risposta è no". Lo ha detto il ministro dei Trasporti Graziano Delrio. "Gli italiani hanno un grande debito pubblico, ma negli ultimi anni il bilancio dello Stato e' andato molto in ordine, facciamo avanzo primario. Non è il caso di discutere se mettere meno risorse" per questioni come terremoto o maltempo.