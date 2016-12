Delrio: Anas riprenda manutenzione

"Abbiamo chiesto ad Anas di mettere il 40 per cento del suo badget - che nei prossimi anni ammonterà a 40 miliardi - in sicurezza e manutenzione". Ad annunciarlo è il ministro per le Infrastrutture, Graziano Delrio, secondo il quale "così si diminuiscano gli incidenti stradali. C'è molto da lavorare: ci sono decine di migliaia ponti e viadotti mantenuti in maniera superficiali in ultimi anni. Bisogna cambiare passo".