Una nuova perizia stabilirà se le condizioni di salute di Marcello Dell'Utri sono compatibili con il regime carcerario. E' quanto deciso dai giudici del tribunale di sorveglianza di Roma che hanno fissato per l'8 agosto l'udienza in cui verrà disposta la perizia per verificare lo stato di salute dell'ex esponente di Forza Italia 75enne. La difesa: "Risultato positivo, è in condizioni gravi". Dell'Utri è attualmente detenuto nel carcere di Rebibbia per scontare una pena a 7 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa.