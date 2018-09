Definì "razzista" la Lega, Kyenge processata per diffamazione

L'europarlamentare del Pd Cecile Kyenge è chiamata a rispondere davanti ai magistrati per aver accusato la Lega di razzismo. Il processo, per diffamazione, si è aperto al tribunale di Piacenza con la prima udienza. La Kyenge venne querelata dal vicepremier Matteo Salvini, all'epoca dei fatti segretario leghista, per aver definito razzista il suo partito durante una festa dell'Unità a Parma.