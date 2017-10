Def, via libera in Senato a risoluzione maggioranza e scostamento

Passano in Senato la risoluzione relativa alla nota di aggiornamento al Documento di economia e di finanza e lo scostamento sui conti pubblici dopo l'apertura a Mdp della maggioranza, che si è dichiarata disponibile a correggere il tiro sul superticket della sanità. A votare sì allo scostamento sono stati 181 senatori, 20 in più del necessario, 164 gli ok alla risoluzione. Il premier Gentiloni ha dato notizia dell'esito via Twitter.