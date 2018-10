Def, Tria-Salvini: nessun caos su flat tax, i numeri sono gli stessi

"Nessun caos sulla flat tax": è quanto affermano in una nota congiunta il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il vicepremier Matteo Salvini. "Le risorse stanziate sono effettivamente quelle presentate da Tria", e cioè 600 milioni di euro nel 2019 per poi salire a 1,8 miliardi nel 2020 e a 2,3 miliardi nel 2021. "In totale a regime per la flat tax ci sono effettivamente 1,7 miliardi, come sostiene Salvini", sottolinea la nota.