M5s/Lega: venti miliardi per le misure del rilancio - Fonti di Lega e M5s parlano di venti miliardi destinati alle "misure del contratto di governo per il rilancio economico del Paese" e cioè "reddito di cittadinanza, riforma Fornero, introduzione della flat tax, assunzione straordinaria forze dell'ordine". Si tratta dei provvedimenti contenuti, tra le altre cose, nella prossima manovra, partiranno all'inizio del 2019 e saranno finanziati con una copertura di circa 20 miliardi di euro: 10 per il reddito di cittadinanza, 7 per il superamento della Fornero, 2 per la flat tax, 1 per le assunzioni straordinarie.



Lega: via la Fornero, flat tax e più uomini nelle forze dell'ordine - Sono tre i "grandi obiettivi" raggiunti dalla Lega in questa "bella e coraggiosa manovra" secondo Salvini, e cioè "il superamento della legge Fornero che vedrà la possibilità, non l'obbligo, di andare in pensione con alcuni anni di anticipo rispetto a quella vigliacca riforma senza penalizazione, la flat tax ad aliquota fiscale fissa al 15% per le partite Iva, e poi un piano di assunzioni straordinarie per circa 10mila uomini e donne nelle forze dell'ordine".



Conte: "Disoccupati al 7%" - Il premier Giuseppe Conte sottolinea che "con queste riforme abbiamo previsto che il tasso di disoccupazione, già sotto il 10%, tenderà ancora a scendere attestandosi attorno all'8% se non al 7%".



Fonti Carroccio: flat tax per le partite Iva - La flat tax al 15% per le partite Iva si farà, dicono fonti della Lega, che precisano: "Una riforma che qualcuno voleva frenare e che invece permetterà a un milione e mezzo di partite Iva di risparmiare 10mila euro all'anno".



Di Maio: "Giù l'Ires per chi assume e investe" - Luigi Di Maio annuncia poi "un abbassamento dell'Ires per le imprese che investono e assumono e più stabile è il contrato più si abbasserà l'Ires". E aggiunge: "Pensione di cittadinanza, reddito di cittadinanza, centri per l'impiego e fondo truffati per le banche sono le quattro misure che verranno finanziate nel 2019, 2020 e 2021. Abbassiamo gli obiettivi di deficit, senza penalizzare le misure fondamentali di una legge di bilancio che per la prima volta ripaga il popolo italiano di tante ruberie e tanti sprechi".



Salvini: "Quota 100 senza penalizzazione e tetti" - Sulla riforma della Fornero, Salvini dice che sarà "senza penalizzazioni, senza paletti, senza limiti, senza tetto al reddito". E spiega: "Vuol dire che potenzialmente possono andare finalmente in pensione 400mila persone e si liberano altrettanti posti di lavoro. Vuol dire che 400mila truffati da quella legge sono finalmente liberi di tornare alla vita".



Conte: "Così si riparte" - Conte è convinto che "il Paese in questo modo riparte: rilanciamo la crescita economica, rilanciamo lo sviluppo sociale, una pubblica amministrazione e un fisco amico, misure nel segno della equità e dello sviluppo sociale". E infine parla di un piano di investimenti pubblici significativi spiegando che questa manovra "poggia su un piano di investimenti pubblici significativi: lavoriamo al riammodernamento di infrastrutture in un dialogo serrato con i concessionari per invogliarli e costringerli a un piano di manutenzione straordinaria e ordinaria".