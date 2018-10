Def, nel 2019-2020 stimati circa 10 miliardi dalle privatizzazioni

La stima di riduzione del rapporto debito/Pil nel 2020 "incorpora l'ipotesi di introiti da privatizzazioni e da altri proventi finanziari per circa lo 0,3 per cento del Pil , che equivale a circa 10 miliardi in entrambi gli anni 2019 e 2020". Lo si legge nel testo della nota di aggiornamento al Def. Per il 2018, i proventi derivanti dalle vendite di immobili pubblici dovrebbero ammontare a 690 milioni.