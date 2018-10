Spread tocca i 300 punti, euro a picco | Conte: "Lʼeuro è irrinunciabile"

Borghi: "L'uscita dall'euro non è nel contratto di governo" - "L'uscita dell'Italia dall'euro - ha però precisato Borghi su Twitter - non è nel contratto di governo. Io sono convinto che l'Italia starebbe meglio con la sua moneta però la cosa non è nel contratto di governo". In un secondo tweet il leghista ha aggiunto: "Il fatto che l'euro crolla per le dichiarazioni di Borghi dovrebbe far capire anche ai più addormentati la presa in giro della moneta forte che tutela dalle speculazioni". L'economista vicino alla Lega è poi intervenuto ai microfoni di Tgcom24: "Se bastano le mie parole a indebolire la nostra moneta devo pensare che non si tratta di una valuta così solida come in tanti affermano. L'uscita dall'euro - ha ribadito - non è al vaglio".



Conte: "Euro per Italia è moneta irrinunciabile" - "L'Italia è un Paese fondatore dell'Unione europea e dell'Unione monetaria e ci tengo a ribadirlo: l'euro è la nostra moneta ed è per noi irrinunciabile". Lo ha scritto su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sottolineando che "qualsiasi altra dichiarazione che prospetti una diversa valutazione è da considerarsi come una libera e arbitraria opinione che non ha nulla a che vedere con la politica del governo che presiedo".



Austria: "Eurogruppo è una famiglia" - L'intervento del premier era stato, in qualche modo, sollecitato dall'Austria, che ha la presidenza di turno Ue. "C'è la necessità di chiarire" da parte dell'Italia quali siano i suoi piani di bilancio, perché "c'è una discussione tra gli Stati membri in quanto l'Eurogruppo è un Unione monetaria, siamo insieme in questa famiglia e dobbiamo risolvere insieme la situazione della stabilità", aveva detto il ministro delle finanze austriaco Loeger. "Se ci sono regole devono essere rispettate, queste sono le aspettative che ho sentito anche da parte degli altri altri Stati".



Molinari: "Il caos dei mercati? Nasce dal reddito di cittadinanza" - Sulla questione è intervenuto anche il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari: "Tutto il caos dei mercati nasce dal reddito di cittadinanza che ancora non si sa cosa sia. Le varie ipotesi di flat tax e quota cento sono state studiate con diverse declinazioni, invece l'elemento che manca di capire è in cosa consiste il reddito di cittadinanza: la platea e quale sarà il meccanismo".



Lo spread Btp-Bund vola oltre i 300 punti - Lo spread tra Btp decennali e Bund ha aperto in netto rialzo a 295 punti, con un rendimento al 3,38%, per poi volare oltre 300 punti per poi ridiscendere. Il rendimento del Btp ha toccato il 3,43%, superando i massimi della scorsa primavera: per trovare un rendimento così alto occorre andare alla primavera del 2014. Martedì il differenziale tra i due titoli aveva aperto a 272 punti e chiuso a 282 punti. Per la quinta seduta consecutiva l'euro perde nei confronti del dollaro, toccando quota 1,15 e limando i minimi di agosto.



Qui l'andamento in tempo reale dello spread