Def, Gentiloni: non bisogna dilapidare i risultati raggiunti

"Questo Governo e il Parlamento hanno una responsabilità: non dilapidare i risultati raggiunti e collaborare anche da punti di vista diversi per il bene comune". A sottolinearlo, parlando del Documento economico e finanziario, è il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, secondo il quale, stanti anche il quadro macroeconomico e la situazione occupazionale, si tratta di una responsabilità "a cui la politica non si può sottrarre".