Def, "due aliquote Irpef entro la fine della legislatura" | Prevista analisi costi-benefici della Tav e altre opere

Rafforzamento centri impiego - Il governo, si legge ancora nel documento, "è fortemente impegnato in una azione di miglioramento dell'inclusione sociale, lotta al precariato, incentivazione del lavoro giovanile e femminile e promozione di una maggiore equita' del sistema pensionistico". Nel documento si parla esplicitamente di introduzione del reddito di cittadinanza, per sostenere il reddito di chi si trova al di sotto della soglia di povertà di 780 euro mensili e per fornire un incentivo a rientrare nel mercato del lavoro, attraverso "un percorso formativo vincolante". L'attuazione efficace dell'obbligo formativo e della effettiva partecipazione al mercato del lavoro "richiede il rafforzamento qualitativo e quantitativo dei centri per l'impiego". "La ristrutturazione dei centri per l'impiego - si spiega ancora - dovrà puntare a rendere omogenee le prestazioni fornite, e realizzare una rete capillare in tutto il territorio nazionale".



Taglio parlamentari e abolizione del Cnel - Introdurre il referendum propositivo, eliminare il quorum strutturale nel referendum abrogativo, ridurre il numero dei parlamentari, con il taglio dei deputati da 630 a 400 e dei senatori da 315 a 200, abolire il Cnel: sono alcuni degli interventi che l'esecutivo assicura di voler mettere in campo. Tra le novità spunta anche la proposta di introdurre la possibilità di ricorrere alla Corte costituzionale rispetto alle deliberazioni assunte dalle Camere in materia di elezioni e cause di ineleggibilità e incompatibilità dei membri del Parlamento.



Più fondi non autosufficienza e lavoro disabili - Incrementare il Fondo per la non autosufficienza e rafforzare gli incentivi alle assunzioni dei lavoratori con disabilità. E' quanto annunciato dal governo che conferma l'intenzione di presentare un disegno di legge "con l'obiettivo di riordinare tutta la disciplina". Si rivedrà, anche, "nella logica della semplificazione" il sistema di riconoscimento della condizione di disabilità. In più "per utilizzare le risorse già stanziate con il Fondo" per i caregiver (assistente familiare) "sono allo studio disposizioni per riconoscere allo studente, nell'ambito di percorsi scolastici e universitari, specifici crediti formativi connessi all'attività di assistenza familiari".