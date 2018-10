Def, Di Maio e Salvini tirano dritto | Bagnai: "Declassamento è possibile"

"Sappiamo tutti che lo spread attuale, ma anche quello dell'anno scorso, non riflette e non rifletteva i fondamentali dal punto di vista della sostenibilità del debito. Il governo vuole recuperare la fiducia e cercherà di fare di tutto per recuperare la fiducia. Non possiamo però pensare: 'non abbiamo fiducia e allora non facciamo manovre di crescita'. Nessun governo può porsi su questo piano". Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in Commissione Bilancio.