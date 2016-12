Def 2015, accordo sui tagli ai comuni Città metropolitane: saldo invariato

17:38 - "I sindaci delle città metropolitane hanno trovato un accordo per il riparto dei tagli previsti dal Def sulla legge di Stabilità, che penalizzava in maniera consistente Roma, Firenze e Napoli". Lo ha reso noto il presidente dell'Anci Piero Fassino. A fronte di ciò, ha aggiunto, "27 milioni di euro verranno ripartiti tra le diverse città, ma l'intesa su questo punto è legata all'accettazione da parte del governo delle altre richieste avanzate dall'Anci".

"Saluto con favore l'accordo tra i sindaci metropolitani sul riparto dei tagli - ha spiegato Fassino - che quindi ridistribuirà 27 milioni tra le altre città metropolitane".



"Questa intesa però - ha avvertito - è legata al via libera del governo su altre partite aperte, come la non applicabilità dello sforamento del patto di stabilità degli enti precedenti e la copertura dello Stato per il 30% del personale che dovrebbe essere mobilitato dalle città metropolitane. Su questo particolare chiediamo che tutti i dodicesimi degli stipendi che stiamo pagando noi, e che non avremmo dovuto fare dal primo gennaio scorso, siano coperti".



Nel negoziato, ha aggiunto il leader dei sindaci, "chiederemo l'erogazione del fondo perequativo da 625 milioni per il passaggio da Imu a Tasi, allo stesso modo di quanto fatto nel 2014, un meccanismo compensativo sull'Imu agricola e la flessibilità nell'attuazione del nuovo sistema di contabilità al fine di utilizzare anche per spese correnti la rinegoziazione dei mutui, gli avanzi di esercizio e le dismissioni immobiliari". "Speriamo - ha aggiunto - di trovare un accordo entro la prossima settimana con il governo anche perché i bilanci devono essere presentati entro il 31 maggio".



A settembre nuovo incontro tra il governo e l'Anci quando sulla base del Def bisognerà redigere la legge di Stabilità.