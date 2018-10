Decreto Salvini al Quirinale, modificato articolo su stop asilo

Il decreto Salvini, giunto al Quirinale per essere firmato, differisce in alcuni punti rispetto alle bozze circolate prima e dopo il Cdm di lunedì che ha approvato il provvedimento. La "sospensione del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale" al migrante che delinque nel testo definitivo si trasforma in un "procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale".