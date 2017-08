Decreto legge Mezzogiorno, martedì si vota la fiducia alla Camera

Il governo ha posto la fiducia alla Camera sul decreto legge Mezzogiorno, come annunciato dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro. La votazione si terrà martedì alle 15, secondo quanto deciso dalla conferenza dei capigruppo. Il provvedimento dovrebbe passare entro la serata. La normativa, già approvata in Senato, prevede interventi urgenti per il sud che vanno dall'occupazione all'ambiente.