Decreto Ilva, il governo pone la questione di fiducia

Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto legge Ilva, in scadenza l'8 agosto. Il voto al Senato è in programma per mercoledì mattina. Il testo è lo stesso approvato il 14 luglio dalla Camera e se otterrà l'ok di Palazzo Madama diventerà legge dello Stato. Il provvedimento riguarda la cessione, la gestione e il risanamento del gruppo siderurgico di Taranto in amministrazione straordinaria.