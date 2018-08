Decreto dignità, Di Maio: "Vinto primo round, e senza fiducia"

"Vinto il primo round, ce l'abbiamo fatta, e senza la fiducia". Così uscendo dall'Aula della Camera il vicepremier Di Maio dopo il via libera al decreto dignità. "Ora c'è il Senato, lì i tempi sono più ridotti", ha detto. Mentre il premier Conte ha commentato: "Un primo importante passo in avanti per la lotta al precariato, il contrasto all'azzardo e la semplificazione fiscale. Orgoglioso di guidare un governo che lavora davvero per questo Paese".