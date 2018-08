Decreto dignità, Camera approva con 312 sì: testo passa al Senato

Via libera dell'Aula della Camera al decreto dignità. L'assemblea di Montecitorio ha approvato il provvedimento con 312 sì, 190 no e 1 astenuto. Il provvedimento che porta la firma del ministro dello Sviluppo economico e vicepremier, Luigi Di Maio, passa ora all'esame del Senato per il via libera definitivo e dunque la trasformazione in legge.