Decreto Dignità, aumenta da maggio la tassa sulle "new slot machine"

Aumenta il prelievo erariale sugli apparecchi per il gioco d'azzardo collegati in rete, le cosiddette "new slot machine", per finanziare lo stop alla pubblicità sui giochi. E' quanto prevede il testo finale del decreto Dignità. L'incremento scatta dal primo maggio e il gettito previsto è di 150 milioni di euro per il 2019 e di 200 per gli anni a decorrere dal 2020.