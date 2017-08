Decreto banche venete, via libera dal Senato: 148 sì e 91 no

Via libera del Senato al disegno di legge di conversione del decreto sulle banche venete per il quale il governo ha chiesto il voto di fiducia. I sì sono stati 148, i no 91, nessun astenuto. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, diventa così legge. L'ultima votazione ha avuto momenti di tensione quando dai banchi del M5S sono stati lanciati dei soldi finti in direzione della maggioranza.