Decaro (Anci): "Il decreto sicurezza creerà ulteriori problemi ai sindaci"

"Il decreto sicurezza creerà ulteriori problemi a noi sindaci". A dirlo, durante la trasmissione "Fatti e Misfatti" di Tgcom24, è Roberto Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani). "Mentre prima, oltre ai permessi di soggiorno per lo stato di rifugiato, c'erano anche i permessi umanitari", sottolinea Decaro, "ora i permessi umanitari verranno cancellati e quindi tutte quelle persone che attraverso quei permessi erano censite e in un sistema protetto, con questo provvedimento sono destinate a diventare irregolari non rimpatriabili. Quindi nei prossimi giorni avremo un numero spropositato di irregolari che peseranno sulle spalle dei sindaci e della comunità perché l'aiuto dello Stato verrà meno".