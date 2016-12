De Magistris: "Sospensione breve"

13:50 - Luigi de Magistris è "fiducioso" che altri giudici possano velocemente "fare giustizia" sulla sua vicenda. Ripete di non volersi dimettere ed è convinto che la sospensione sarà "breve", 3-4 mesi fino alla sentenza d'appello di Why Not. De Magistris ironizza anche sui tempi della sospensione: "La Digos ha notificato l'atto a casa al presidente del consiglio comunale Pasquino che era in pigiama. Forse temevano che lui o io potessimo fuggire".