De Girolamo:"Torno in Forza Italia"

Nunzia De Girolamo lascia Ncd e torna in Forza Italia. Dopo averlo comunicato alla presidente della Camera, Laura Boldrini, l'ex ministro spiega: "La decisione è dovuta alla mia contrarietà alla linea politica del partito che, in origine, doveva essere lo strumento per la ricomposizione di un centrodestra moderno in chiave europea". Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, commenta su Twitter: "Ciao Nunzia De Girolamo, welcome home".