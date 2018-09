Ddl seggiolini, è legge obbligo di dispositivi antiabbandono in auto

Il Senato ha approvato con 261 sì e un'astensione il disegno di legge sull'obbligo dei seggiolini anti-abbandono per bambini in auto. Il testo, già licenziato dalla Camera il 6 agosto, è quindi legge. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo saranno definite con decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma.