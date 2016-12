Ddl penale, ok dalla Camera alla delega Testo al Senato, ma il M5s insorge in Aula

Pd: "Tuteliamo i diritti delle persone" - "Il Pd non metterà mai un bavaglio alla stampa, ma i diritti delle persone vanno tutelati. Lasciamo ai grillini il diritto di guardare dal buco della serratura: qualche volta sembrano Fantozzi che sbircia la signorina Silvani", ha detto in Aula David Ermini del Pd. "Captare parole fuori contesto con un telefonino ricorda il ventennio, le 'vite degli altri' il regime del terrore. Per noi ci vuole libertà di stampa e libertà di vivere. E se i grillini vogliono mettere tutto in piazza, allora dicessero quanto spendono per la loro manifestazione di Imola o mettessero tutte loro le riunioni in streaming, invece di toglierle di corsa quando qualcuno le pubblica. Per loro ascoltare sì, ma solo gli altri", conclude Ermini.