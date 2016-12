Ddl editoria, emendamenti della Lega per stop al canone Rai

In due emendamenti al ddl sull'editoria, la Lega Nord ha chiesto la riduzione dei contributi pubblici per le aziende editoriali che hanno personale e amministratori con stipendi superiori ai 240mila euro e lo stop al pagamento del canone Rai. Nella seconda proposta di modifica si chiede anche che il governo "entro 60 giorni" metta a punto un decreto per "regolamentare l'esercizio consentito della prostituzione" in appartamenti privati.