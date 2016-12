Ddl Cirinnà,Schifani:via stepchild

"Il Pd non ha i numeri per varare una legge autonomamente, si lavori quindi a un accordo di maggioranza: niente omologazione con il matrimonio e stralciare le parti divisive come la stepchild adoption". Renato Schifani, senatore di Ap (Ncd-Udc) risponde così a Matteo Renzi dopo che il premier ha riconosciuto come il Pd sia minoranza in Senato sulle unioni civili. "Così facendo si potrà avere una buona legge evitando il ricorso alla fiducia", ha aggiunto.