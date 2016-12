Ddl Cirinnà,Renzi:meglio di niente

Per Matteo Renzi la legge sulle unioni civili deve essere chiusa in Senato "entro la settimana, rapidissimamente" per poi "andare immediatamente alla Camera". "Potrebbe non essere il testo migliore rispetto alle attese di tanti - ha quindi aggiunto il premier riferendosi allo stralcio della stepchild adoption - ma potendo scegliere tra il tutto mai e un pezzo oggi è meglio fare subito la legge, altrimenti il rischio è la paralisi".