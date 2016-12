Ddl Cirinnà, Pd verso nuovo rinvio

All'indomani dell'inatteso "no" di M5s all'emendamento "canguro", il Pd potrebbe chiedere un nuovo rinvio dell'esame del ddl Cirinnà sulle unioni civili. E' quanto affermano alcune fonti parlamentari di maggioranza, secondo cui i democratici avanzeranno una proposta in tal senso già in mattinata per aprire "una riflessione di qualche giorno".