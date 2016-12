Ddl Cirinnà, oggi voto in Senato

Il Pd non ha ancora trovato un accordo sulle unioni civili, a poche ore dall'inizio del voto, in programma nel pomeriggio al Senato. Il nodo rimane quello delle adozioni per le coppie gay: i cattodem vogliono sostituire l'adozione del figlio del partner con un affido rinforzato, il resto del gruppo vuole mantenerla. Il Pd presenterà un emendamento "canguro" per saltare i 5.000 presentati della Lega, ma anche su questo non c'è unanimità nel gruppo.