Ddl Bilancio, commissione stralcia 10 norme da Ilva a Ryder Cup

Le commissioni Bilancio e Finanze della Camera hanno stralciato dal ddl bilancio 10 norme ritenute non coerenti. Tra le misure stralciate quella che modifica il termine per il rimborso del finanziamento statale di 300 milioni all'Ilva, così come quella che concede garanzie statali fino a 97 milioni per lo svolgimento della Ryder Cup di golf del 2022. Stop anche alle norme a sostegno della Coppa del mondo di sci di Cortina 2021.