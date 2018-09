Ddl Anticorruzione, bozza: non punibile chi denuncia e collabora

Non punibile chi denuncia in tempo e offre elementi utili: lo prevede la bozza del ddl Anticorruzione. Il testo, non definitivo, prevede la non punibilità per chi prima di essere indagato o "entro tre mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia spontaneamente e fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e individuare gli altri responsabili".