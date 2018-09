Ddl affido,Pillon: "Non si pagherà fifty-fifty ma in base a reddito"

"Il mantenimento non sarà fifty-fifty: il genitore che guadagnerà di più contribuirà di più". Così il senatore leghista Simone Pillon, relatore del disegno di legge sull'affido condiviso, spiega il senso del provvedimento. E sottolinea che ogni genitore, d'ora in poi "saprà che ogni euro sarà speso per il figlio e non per l'ex coniuge. Qua non si fanno né gli interessi della madre né quelli del padre".