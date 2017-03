Dazi Usa, Gentiloni: "Nessuna ambiguità, scommettiamo sul libero mercato"

Def e "manovrina" - "La sfida riguarda direttamente l'azione del nostro governo che si tradurrà nelle prossime settimane attraverso le decisioni che l'esecutivo assumerà con l'obiettivo di tenere i conti a posto e contemporaneamente accompagnare la crescita finalmente in atto anche in Italia: accompagnarla, accudirla, consentire che abbia un ritmo più accelerato e non ci siano effetti depressivi dalle decisioni prese", ha spiegato il premier facendo riferimento a Def e manovrina.



Gli "sforzi" per facilitare economie e società aperte, ha detto ancora Gentiloni, convengono a tutti e non solo sul lungo periodo". E l'alleanza tra i Paesi del G7 "sarà decisiva di fronte alle nuove sfide globali", nella consapevolezza che "senza un clima di fiducia il meccanismo del libero mercato potrebbe incepparsi, ma dall'economia e dalla società aperta parte la strada per ricostruire la fiducia".



"Risposta ad ansie non è luddismo" - "La risposta alle ansie e agli interrogativi non sta certo nel ritorno al passato: all&'inizio dell'800 i luddisti distruggevano le nuove macchine della rivoluzione industriale, ora potremmo ritrovarci a fronteggiare dei nuovi luddisti che chiedono di distruggere l'innovazione tecnologica con un tratto di penna, per decreto. Noi - ha sottolineato Gentiloni - invece dobbiamo credere nelle possibilità che arrivano dall'innovazione: dobbiamo avere fiducia e soprattutto rafforzare il consenso all'interno delle nostre società su alcuni punti fermi fondamentali come la libertà economica".



"Stop diseguaglianze e sforzo globale per lavoro" - "Tema centrale del G7 di Taormina sarà costruire le basi di una fiducia rinnovata: protezione dai rischi del terrorismo, ridurre le disuguaglianze e uno sforzo globale per il lavoro".