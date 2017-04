Davide Casaleggio, esordio in tv: "Il capo politico del M5s è Beppe Grillo"

Carattere schivo e riservato, al fianco di Gianroberto nelle varie tappe di fondazione del M5s, Davide Casaleggio ha sempre preferito stare nelle retrovie. Si definisce "schivo", come "tutti in famiglia". Un anno fa, poco dopo la morte del padre, ha preso in mano l’azienda e ha reso più esplicito il suo impegno a livello politico. Ma nemmeno in occasione dell'intervista con la Gruber ha voluto sbilanciarsi troppo: ha ribadito il suo ruolo "tecnico" e ha preferito non rispondere su quali partiti votasse prima della nascita dei Cinque Stelle, né se il Movimento - qualora dovesse raggiungere il governo del Paese - sarebbe più orientato a politiche neoliberiste o socialdemocratiche. Una certezza: nonostante la recente "chiamata" di Renzi, lui con l'ex premier non intende confrontarsi perché preferisce "parlare con chi ha credibilità".



La politica non lo vedrà impegnato in prima persona, ma il suo apporto per lo sviluppo del Movimento non verrà meno: "Su Rousseu stiamo discutendo il programma per le prossime elezioni e in Parlamento abbiamo già depositato delle proposte di legge scritte interamente da cittadini fuori dalle istituzioni". La figura di Grillo? "Lui è il garante, se prende delle decisioni come avvenuto a Genova (dove sono state invalidate le comunarie dove aveva prevalso Marika Cassimatis) lo fa per tutelare il Movimento ed è giusto che lo faccia". Anche perché "si parla di interventi nell'1% dei casi, ma nel 99% la democrazia diretta è stata lasciata libera di fluire". E quando rivederemo Casaleggio in tv? "Penso che sarà molto raro"...