Damiano: rischio scissione Pd, grande malessere nel partito

"Il Pd è la mia casa - ha risposto Damianoa una domanda sulla possibile fuoriuscita della minoranza dal partito - ma se non si alza il livello del confronto certe situazioni possono diventare difficili".



Cofferati: Mutazione Pd è definitiva - "Questo è il momento. Bisogna accelerare i tempi. La mutazione del Pd è ormai definitiva, sotto gli occhi di tutti. E apre uno spazio politico che non è solo di testimonianza". Lo afferma l'europarlamentare Sergio Cofferati, ex sindaco di Bologna ed ex leader della Cgil, in una intervista al Corriere della sera. "Sono convinto - aggiunge - che questa volta esista davvero la possibilità di far nascere un soggetto unito e competitivo, che restituisca cittadinanza e rappresentanza alla sinistra italiana. Il Pd sta ormai abbandonando il campo. Insisto, lo spazio a disposizione non è mai stato così ampio. Ora o mai più".