Dal Cipe 3,5 miliardi, Renzi: "Italia più forte di chi dice sempre no"

Durante la riunione a Palazzo Chigi, il Cipe , Comitato interministeriale per la programmazione economica, ha approvato lo stanziamento di 2,5 miliardi di euro per la ricerca e di un miliardo di euro per i beni culturali italiani . Lo conferma il ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini , su Twitter. Matteo Renzi esulta su Facebook: "L'Italia è più forte di chi dice sempre di no ".

Renzi: "Continuiamo a lavorare" - "Il fatto che il Cipe si sia svolto il Primo maggio è un segnale di grande importanza simbolica - scrive il premier sul social network -. Continuiamo a lavorare perche' l'Italia sia finalmente sbloccata. Del resto un anno fa il Primo maggio era la data di partenza dell'Expo: doveva essere un disastro, è stato un successo".



Il tweet della Giannini - La prima a confermare la notizia dell'ok agli stanziamenti è stata, su Twitter, Stefania Giannini: "1 maggio, seduta straordinaria Cipe: ok a Piano investimento da 2,5 miliardi per la ricerca. Pnr misura strategica per Paese".



Tutti gli stanziamenti - Oltre a ricerca e beni culturali, il Cipe ha approvato anche diverse misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla crescita, per un totale di circa 290 milioni di euro. In particolare, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) 2014-2020, il Cipe ha assegnato 40 milioni di euro per il rifinanziamento dello strumento agevolativo nelle Regioni del Sud, che prevede contributi a favore di piccole iniziative imprenditoriali; ha assegnato, nell'ambito dell'Accordo di programma per il rilancio competitivo dell'area costiera livornese dell'8 maggio 2015, 50 milioni di euro all'Autorità portuale di Livorno, per il finanziamento di quota parte del costo degli interventi relativi alla realizzazione della darsena Europa.



E ha assegnato 200 milioni di euro al ministero delle Politiche agricole e forestali a valere sulla quota del 30% delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (Fri). L'assegnazione è finalizzata al finanziamento agevolato dei contratti di filiera e di distretto.



Le infrastrutture - Nella delibera del Cipe trovano spazio anche le infrastrutture: la metropolitana leggera di Brescia, il quarto lotto costruttivo della galleria di base del Brennero, l'A35 Brescia-Milano, il servizio ferroviario metropolitano e filoviarizzazione del trasporto pubblico locale di Bologna, l'Acquedotto Molisano Centrale e l'interconnessione con lo schema Basso Molise.