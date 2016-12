Da Mattarella un "no" all'omofobia Giovedì nuove unioni civili a Roma

17:14 - Istituzioni unite nella lotta contro le discrimanzioni basate sull'orientamento sessuale: Mattarella incoraggia "chi in questi anni si è battuto e continua a battersi per una cultura dell'inclusione"; il sindaco di Roma annuncia un "Celebration Day" in Campidoglio. Quest'anno il 17 maggio, Giornata internazionale contro omofobia e transfobia, arriva dopo le prime nozze gay di un premier in Ue: il lussemburghese Xavier Bettel.



Giornata internazionale contro omofobia, bifobia e transfobia - L'acronimo è IDAHOBIT "International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia" ed è "Made in Europe": fu infatti il Parlamento europeo a proclamarla nel 2007, fissandola al 17 maggio. Proprio alla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione ha fatto riferimento anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento in occasione della ricorrenza: "Il principio di uguaglianza, sancito dalla nostra Costituzione e affermato nella Carta, non è soltanto un asse portante del nostro ordinamento e della nostra civiltà. Esso costituisce un impegno incessante per le istituzioni e per ciascuno di noi. Rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della personalità umana è una responsabilità primaria, dalla quale discende la qualità del vivere civile".



Il messaggio di Mattarella - Il Presidente ha ricordato che "molta strada è stata fatta contro l'incivilità delle discriminazioni e delle violenze, ma il cammino è ancora lungo". Nel suo messaggio ricorre il richiamo alle nuove generazioni, con cui prima di tutto "bisogna parlare", dice, dal momento che continuano a registrarsi atti di omofobia e bullismo contro ragazzi e ragazze. Il Capo dello Stato ha concluso con uno slancio positivo: "Dobbiamo costruire una cultura che assuma l'inclusione come obiettivo sociale, che applichi il principio di eguaglianza alle minoranze, perché la piena affermazione di ogni persona è una ricchezza inestimabile per l'intera comunità".



Unioni civili a Roma - Per il sindaco Ignazio Marino l'equiparazione delle coppie etero e gay è uno dei punti centrali del mandato. Marino ha annunciato che nella Capitale il 21 maggio sarà giornata di celebrazioni in Campidoglio, sede dell'Assemblea Capitolina. Il gesto istituzionale contro omofobia e transfobia sarà la registrazione ufficiale di alcune coppie nell'albo delle unioni civili istituito in Comune. Nell'ottobre scorso Marino aveva già registrato sedici coppie sposate all'estero, causando però l'ira del prefetto di Roma e del Ministro Alfano, che aveva dichiarato nullo il valore della firma del sindaco per la legge italiana.



Progressi in Italia e in Europa - Piccoli passi in Italia sul fronte dei diritti civili, mentre in Ue è addirittura un capo di governo gay a convolare a nozze: il lussemburghese Xavier Bettel, 42 anni, democristiano, si è sposato con il suo compagno Gauthier Destenay il 16 maggio. I due erano legati tramite un'unione civile fin dal 2010, ma, dopo che anche nel cattolico Lussembrugo è stata approvata una legge per il riconoscimento dei matrimoni gay, i due hanno optato per il matrimonio. Tra gli invitati anche il primo leader europeo ad aver fatto coming-out pubblico: il belga Elio di Rupo. Il primo ministro lussemburghese è il secondo premier gay in carica nel continente a fare "il grande passo", prima di lui la premier islandese Johanna Sigurdardottir aveva sposato la sua compagna nel 2010.