D'Anna: "Da me nessun gesto sessista" Poi saluta tutti con il suo ultimo pasto

Ha iniziato lo sciopero della fame perché "incompreso": il senatore verdiniano Vincenzo D'Anna non ci sta a passare per sessista e così, a Domenica Live, spiega il perché del suo gesto dicendo che è stato tutto un malinteso. "I miei gesti mimavano quelli fatti poco prima dalla senatrice Lezzi del M5s nei confronti dei senatori Falanga e Barani - racconta a Barbara D'Urso - sono avvenuti postumi”. Parole alle quali seguiranno anche le prove: "Martedì - continua - sarò in grado di darti in anteprima il filmato che farà vedere il gesto della senatrice Lezzi che ha scatenato tutto".