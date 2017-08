D'Alema: "Renzi educa i figli ad odiarmi, disgusto per il suo libro"

D'Alema poi prosegue: "Concordo con Letta quando parla di disgusto (riferendosi al libro di Renzi ndr). Ho altro da leggere. Ho visto le numerose anticipazioni pubblicate dai quotidiani. Quante sono? Otto? Dieci in tutto. Una cosa sconcertante, questa è informazione di regime, che però contribuisce a far crescere quel sentimento dilagante contro Renzi".



Pisapia leader della sinistra - D'Alema parla anche dell'aggregazione a sinistra e del fatto che Pisapia abbia annunciato di non volersi candidare. "Pisapia - spiega - ci ha fatto fare un salto di qualità nel percorso per un nuovo soggetto politico di centrosinistra, rappresenta un valore aggiunto, come Mdp lo sosterremo. Spero che cambi opinione.



L'ex presidente del Consiglio insiste poi sulla necessità di presentarsi con "un soggetto unitario". "Fratoianni - sostiene - è un simpatico giovanotto, a volte inutilmente polemico. Finiamola con le punzecchiature, ci vuole un atto di generosità. Non possiamo fare una nuova e perdente Sinistra arcobaleno".



Gentiloni si stacchi da Renzi - Quanto al governo, per D'Alema "Gentiloni non può più procedere in assoluta continuita' con Renzi. Non si puo' ingannare la gente dicendo che dalla prossima legislatura avremo un sacco di soldi in più violando i patti europei. Questo è berlusconismo di risulta".