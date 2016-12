D'Alema: referendum come la Brexit, il "sì" vince solo tra anziani

"Renzi parla a nome di una gioventù che non lo segue. I giovani votano "No". Votano "Sì" solo le persone molto anziane forse anche perché hanno maggiore difficoltà a comprendere questa riforma sbagliata". Lo ha detto Massimo D'Alema, commentando un ultimo sondaggio sul referendum. "E' come per la Brexit: gli anziani non si rendono conto che approvando la riforma renziana si rovina la vita dei nipoti", ha poi aggiunto.